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НХЛ: Колорадо вырвал победу у Рейнджерс, Вегас разгромил Флориду

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:50
Колорадо вырвал победу у Рейнджерс / Getty Images
Колорадо вырвал победу у Рейнджерс / Getty Images

В ночь на понедельник, 27 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 26 января

Рейнджерс – Колорадо – 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)

0:1 – 5 Друри (Друэн, Миддлтон)
0:2 – 6 Макар (Маккиннон, Нечас)
1:2 – 7 Кэррик (Вааканайнен, Ремпе)
2:2 – 8 Трочек (Панарин, Лафреньер)
2:3 – 14 Макар (Нечас, Маккиннон)
2:4 – 36 Пярссинен (Миттлстадт)
3:4 – 38 Борген (Кайлле, Смит)
4:4 – 55 Панарин (Смит, Трочек)
4:5 – 59 Лехконен (Макар)

Оттава – Юта – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

1:0 – 32 Грейг (Зуб, Пинто)
1:1 – 33 Келлер (Марино, Мяяття)
2:1 – 47 Жиру (Сэндерсон, Штюцле)
3:1 – 53 Ткачак (Жиру, Штюцле)

Виннипег – Калгари – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

1:0 – 5 Коннор (Густафссон, Виларди)
2:0 – 30 Эпплтон ()
2:1 – 35 Уигар (Юбердо, Шарангович)
3:1 – 39 Виларди (Шайфли, Сэмберг)
4:1 – 43 Виларди (Элерс, Коннор)
4:2 – 44 Кадри (Бин)
5:2 – 47 Шайфли (Коннор, Виларди)

Чикаго – Миннесота – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

0:1 – 5 Сперджен (Росси, Болди)
0:2 – 7 Годро (Фолиньо)
0:3 – 30 Эрикссон Эк (Болди, Капризов)
1:3 – 41 Джонс (Бертуцци, Бедард)
2:3 – 44 Назар (Дель Мастро)
2:4 – 58 Фолиньо (Богосян, Болди)

Вегас – Флорида – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 5 Макнэбб (Руа, Колесар)
2:0 – 25 Пирсон (Колесар, Руа)
2:1 – 41 Лунделль (Балинскис, Луостаринен)
3:1 – 51 Айкел (Хольц, Барбашев)
4:1 – 59 Гертл (Макнэбб, Руа)

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