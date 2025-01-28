НХЛ: крупные победы Дейтрота и Ванкувера, поражение Питтсбурга
В ночь на вторник, 28 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 27 января
Детройт – Лос-Анджелес – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
0:1 – 14 Фиала (Лаферрье, Спенс)
0:2 – 17 Байфилд ()
1:2 – 17 Рэймонд (Ларкин, Каспер)
2:2 – 26 Дебринкет (Зайдер, Рэймонд)
3:2 – 36 Седерблум (Юханссон, Фишер)
4:2 – 50 Каспер (Рэймонд)
5:2 – 59 Каспер (Рэймонд, Ларкин)
Филадельфия – Нью-Джерси – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
1:0 – 11 Бринк (Конекны, Ристолайнен)
2:0 – 11 Фараби (Лоутон)
3:0 – 22 Хэтэуэй (Ристолайнен, Йорк)
3:1 – 38 Хэмилтон ()
3:2 – 58 Майер (Джек Хьюз, Братт)
4:2 – 59 Лоутон (Конекны)
Сент-Луис – Ванкувер – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
0:1 – 2 Гарланд (Дебраск, К. Хьюз)
0:2 – 15 Гарланд (Босер, Петтерссон)
0:3 – 28 Миллер (Ланкинен, К. Хьюз)
1:3 – 30 Холлоуэй (Нейборс, Фолк)
1:4 – 33 Сутер (Майерс)
2:4 – 44 Парайко (Жозеф)
2:5 – 57 Майерс (Сутер)
Эдмонтон – Сиэтл – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
0:1 – 3 Толванен (Райт, Хэйден)
1:1 – 14 Янмарк-Нюлен (Нюджент-Хопкинс, Браун)
1:2 – 17 Данн (Бенирс)
2:2 – 21 Макдэвид (Экхольм, Драйзайтль)
3:2 – 29 Перри (Нерс)
4:2 – 59 Экхольм ()
Сан-Хосе – Питтсбург – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
1:0 – 27 Гранлунд (Смит)
1:1 – 41 Кросби (Гризлик, Раст)
2:1 – 43 Селебрини (Тоффоли)
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