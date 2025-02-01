НХЛ: Колорадо разбил Сент-Луис, Коламбус совершил камбэк в матче с Ютой
В ночь на субботу, 1 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 31 января
Баффало – Нэшвилл – 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
1:0 – 2 Маклауд (Куинн, Далин)
2:0 – 8 Кулих (Пауэр, Далин)
2:1 – 10 Евангелиста (О′Райлли, Бэррон)
2:2 – 17 Шей (МакКэррон, Сиссонс)
2:3 – 22 Новак (Свечков, Шей)
3:3 – 32 Цукер (Так)
4:3 – 57 Кулих (Петерка, Томпсон)
Даллас – Ванкувер – 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
1:0 – 9 Бек (Блэкуэлл)
1:1 – 25 Гарланд (Гронек, Хегландер)
2:1 – 36 Робертсон (Дюшен, Джонстон)
3:1 – 44 Хинтц (Линделль, Робертсон)
4:1 – 56 Хинтц ()
4:2 – 57 Дебраск (К. Хьюз, Петтерссон)
5:2 – 59 Робертсон (Хинтц, Харли)
5:3 – 60 Соуси (Хейнен, Ди Джузеппе)
Колорадо – Сент-Луис – 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 4 Друэн (Миддлтон, Пярссинен)
2:0 – 7 Нечас (Лехконен, Тэйвс)
3:0 – 14 Друэн ()
4:0 – 17 Макар (Друэн, Маккиннон)
5:0 – 53 Кивиранта ()
Юта – Коламбус – 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
1:0 – 21 Шмалц (Келлер, Хэйтон)
2:0 – 41 Керфут (Келлер, Марино)
2:1 – 46 Марченко (Веренски, Фантилли)
2:2 – 51 Джонсон (Фаббро, ван Римсдайк)
2:3 – 61 Веренски (Силлинджер)
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