НХЛ: Даллас разгромил Сан-Хосе, Сент-Луис вырвал победу у Чикаго
В ночь на воскресенье, 9 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четырнадцать матчей.
Результаты матчей НХЛ за 9 февраля
Детройт – Тампа-Бэй – 3:6 (2:4, 1:0, 0:2)
0:1 – 1 Хэйгл (Чернак, Кучеров)
0:2 – 2 Чернак (Макдона, Кучеров)
1:2 – 9 Тарасенко (Дебринкет, Зайдер)
1:3 – 11 Пойнт (Хэйгл, Гонсалвеш)
1:4 – 15 Пол (Чернак, Хэйгл)
2:4 – 16 Кэйн (Рэймонд, Дебринкет)
3:4 – 34 Дебринкет ()
3:5 – 44 Дюк (Пербикс, Чаффи)
3:6 – 57 Хэйгл (Макдона, Кучеров)
Монреаль – Нью-Джерси – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 – 13 Братт (Хэмилтон, Татар)
0:2 – 32 Коттер (Джек Хьюз, Братт)
0:3 – 41 Джек Хьюз (Пеши)
0:4 – 50 Люк Хьюз (Мерсер, Майер)
Каролина – Юта – 7:3 (1:1, 4:1, 2:1)
1:0 – 10 Чэтфилд (Свечников, Дж.Стаал)
1:1 – 17 Доун (Карконе, Маччелли)
2:1 – 26 Джарвис (Свечников, Бернс)
3:1 – 28 Ахо ()
3:2 – 30 Келлер ()
4:2 – 34 Ахо (Чэтфилд, Джарвис)
5:2 – 39 Джарвис (Блэйк)
5:3 – 56 Келлер (Гюнтер, Сергачев)
6:3 – 57 Мартинук (Джарвис, Ахо)
7:3 – 58 Рословик (Яаскя, Блэйк)
Бостон – Вегас – 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
1:0 – 3 Маршанд (Задоров)
2:0 – 13 Задоров ()
2:1 – 15 Стоун (Саад, Теодор)
3:1 – 35 Гики (Пастрняк)
3:2 – 39 Уайтклауд (Хауден, Хэнифин)
3:3 – 44 Дорофеев (Айкел, Теодор)
3:4 – 58 Гертл (Стоун, Айкел)
Ванкувер – Торонто – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
1:0 – 7 Гронек (Форборт, Петтерссон)
1:1 – 39 Райлли (Мэттьюс, Экман-Ларссон)
2:1 – 48 Босер (Гронек, Хитил)
Сент-Луис – Чикаго – 6:5 (0:2, 3:0, 2:3, 0:0, по буллитам - 2:1)
0:1 – 5 Смит (Марун)
0:2 – 5 Донато (Бедард)
1:2 – 21 Броберг (Шенн, Жозеф)
2:2 – 21 Уокер ()
3:2 – 37 Жозеф (Холлоуэй, Шенн)
3:3 – 43 Мартинес (Михеев, Терявяйнен)
4:3 – 44 Фаулер (Бучневич, Томас)
4:4 – 46 Терявяйнен (Михеев, Фолиньо)
4:5 – 51 Михеев (Влашич, Фолиньо)
5:5 – 55 Томас (Болдук, Броберг)
Коламбус – Рейнджерс – 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
0:1 – 1 Калиев (Зибанежад, Линдгрен)
1:1 – 14 Джонсон (Фантилли, Веренски)
2:1 – 15 Дэнфорт (Астон-Риз, Джонсон)
2:2 – 26 Зибанежад (Крайдер, Фокс)
3:2 – 37 ван Римсдайк (Силлинджер, Сиверсон)
3:3 – 41 Кайлле (Трочек)
3:4 – 58 Кайлле (Трочек)
Флорида – Оттава – 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
0:1 – 6 Ткачак (Штюцле, Батерсон)
1:1 – 26 Ткачак (Барков, Райнхарт)
2:1 – 31 Барков (Верхэге, Ткачак)
3:1 – 36 Форслинг (Шмидт)
4:1 – 38 Беннетт (Родригес, Ткачак)
5:1 – 58 Лунделль ()
Филадельфия – Питтсбург – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 – 1 Лоутон (Кузьменко, Конекны)
1:1 – 24 Карлссон (Ракелль, Гризлик)
2:1 – 32 Хэтэуэй ()
3:1 – 44 Конекны (Сэнхайм, Йорк)
3:2 – 45 Хэйс (Бовилье, Хейнен)
Миннесота – Айлендерс – 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)
1:0 – 3 Росси (Сперджен, Болди)
1:1 – 3 Палмиери (Цыплаков, Нелсон)
1:2 – 21 Нелсон (Палмиери, Цыплаков)
1:3 – 27 Ли (Перунович)
2:3 – 33 Годро (Фэйбер, Эхгрен)
3:3 – 38 Болди (Сперджен, Брудин)
4:3 – 38 Тренин (Хуснутдинов, Миддлтон)
5:3 – 45 Болди ()
6:3 – 55 Фолиньо ()
Нэшвилл – Баффало – 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)
1:0 – 6 Новак ()
2:0 – 9 Шей (Маршессо, О′Райлли)
2:1 – 15 Байрэм (Так, Цукер)
2:2 – 18 Далин (Маклауд, Бенсон)
3:2 – 34 Форсберг (Йоси, О′Райлли)
4:2 – 35 Шей (Маршессо, О′Райлли)
4:3 – 37 Так (Далин, Байрэм)
5:3 – 46 Форсберг (Маршессо, О′Райлли)
5:4 – 52 Козенс (Пауэр, Так)
6:4 – 59 Маршессо ()
Сан-Хосе – Даллас – 3:8 (2:3, 0:2, 1:3)
1:0 – 1 Эклунд (Тоффоли, Селебрини)
2:0 – 2 Зеттерлунд (Потуральски, Смит)
2:1 – 3 Дюшен (Гранлунд)
2:2 – 10 Робертсон (Биксель, Дамба)
2:3 – 13 Марчмент (Гранлунд, Дюшен)
2:4 – 27 Дюшен (Джонстон, Харли)
2:5 – 35 Бурк (Дадонов, Бенн)
2:6 – 51 Джонстон (Блэкуэлл, Бек)
2:7 – 52 Харли (Хинтц, Линделль)
3:7 – 53 Дюр (Делландреа, Грундстрем)
3:8 – 53 Бенн (Биксель)
Калгари – Сиэтл – 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
1:0 – 22 Фрост (Уигар, Шарангович)
2:0 – 46 Кадри (Мироманов, Юбердо)
2:1 – 53 Райт (Бураковски, Ларссон)
2:2 – 55 Бураковски (Райт)
2:3 – 62 Бенирс (Стивенсон, Данн)
Лос-Анджелес – Анахайм – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, по буллитам - 0:2)
0:1 – 47 Думулин (Карлссон, Труба)
1:1 – 57 Кемпе (Фогеле, Дано)
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