Росийских и белоруских легкоатлетов все равно не допустят на ОИ

World Athletics, главная организация в сфере легкой атлетики, подтвердила, что не будет возвращать росиян и беларусов к своим соревнованиям.

Такие заявления сделал президент организации Себастьян Коу на фоне допуска к ОИ террористов.

Коу отметил, что организация намерена продолжать держать санкции против росии и беларуси. Также от отметил, что легкоатлеты стран-террористов все равно не появятся в Париже.

"Вы сможете увидеть нейтральных спортсменов из росии и беларуси в Париже - просто не в легкой атлетике. Позиция нашего спорта не изменилась. Мне больше нечего добавить. Это согласованная позиция, принятая советом World Athletics, поддержанная исполнительным руководством, единодушно одобренная семьей World Athletics", - приводит слова Коу Суспильне.

Ранее, напомним, в Минмолодежи и спорта отреагировали на допуск террористов.

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