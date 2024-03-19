300 000 презервативов на всех: организаторы Олимпиады-2024 сняли старый запрет

Организаторы будущей Олимпиады, которая пройдет в Париже, приняли решение отменить один запрет, который был установлен во время пандемии коронавируса.

Как сообщает Sky Sports, на Олимпийских играх спортсменам будет разрешено заниматься сексом.

Девять тысяч атлетов прибудут в Олимпийскую деревню, где их будут ждать 300 тысяч презервативов, которых должно хватить по два в день на каждого спортсмена.

Такая связь наций снова будет поощряться после того, как на последних летних Играх в Токио в 2021 году было принято правило о социальном дистанцировании, а также запрета на близость со стороны Международного олимпийского комитета.

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Но при этом также было объявлено, что в Олимпийской деревне по-прежнему нельзя будет найти шампанское. Однако никто не запрещает атлетам приобрести его в городе.

По информации источника, Олимпийская деревня является самым дорогостоящим олимпийским проектом стоимостью 2 миллиарда евро, но он в основном финансируется инвесторами.

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