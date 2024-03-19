iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

300 000 презервативов на всех: организаторы Олимпиады-2024 сняли старый запрет

Интимная связь разных наций вновь будет приветствоваться.
Сегодня, 14:55
Олимпийские игры / Getty Images
Олимпийские игры / Getty Images

Организаторы будущей Олимпиады, которая пройдет в Париже, приняли решение отменить один запрет, который был установлен во время пандемии коронавируса.

Как сообщает Sky Sports, на Олимпийских играх спортсменам будет разрешено заниматься сексом. 

Девять тысяч атлетов прибудут в Олимпийскую деревню, где их будут ждать 300 тысяч презервативов, которых должно хватить по два в день на каждого спортсмена.

Такая связь наций снова будет поощряться после того, как на последних летних Играх в Токио в 2021 году было принято правило о социальном дистанцировании, а также запрета на близость со стороны Международного олимпийского комитета.

Читай также: Французский теннисист не смог доиграть матч квалификации Мастерса в Майами, потеряв сознание

Но при этом также было объявлено, что в Олимпийской деревне по-прежнему нельзя будет найти шампанское. Однако никто не запрещает атлетам приобрести его в городе.

По информации источника, Олимпийская деревня является самым дорогостоящим олимпийским проектом стоимостью 2 миллиарда евро, но он в основном финансируется инвесторами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада коронавирус covid-19

Статьи по теме

Мбаппе может не сыграть на Олимпиаде в Париже Мбаппе может не сыграть на Олимпиаде в Париже
"Лучше, чтобы они не приезжали": Мэр Парижа высказалась о россиянах на Олимпиаде "Лучше, чтобы они не приезжали": Мэр Парижа высказалась о россиянах на Олимпиаде
ITF допустила российских и белорусских теннисистов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх ITF допустила российских и белорусских теннисистов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх
Стало известно, когда Украина узнает соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024 Стало известно, когда Украина узнает соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:50
PGL Major Copenhagen 2024: Eternal Fire вышли в стадию легенд, Lynn Vision вылетели
Европа и мир16:39
Стало известно, как умер парень Соболенко
Европа16:34
Легенда дортмундской Боруссии принял решение завершить карьеру
Европа16:20
Бывший нападающий Барселоны умер от сердечного приступа, который произошел за рулем автомобиля
Европа15:59
Легенда Ромы прокомментировал будущее нынешней звезды клуба
Олимпийские игры15:50
Российские боксеры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде-2024
Европа15:30
Атлетико не хочет отпускать своего лидера на Олимпийские игры
Бокс15:25
Секс-символ бокса вызвала фанатку Челси на бой в андеркарде шоу Майка Тайсона
Олимпийские игры14:55
300 000 презервативов на всех: организаторы Олимпиады-2024 сняли старый запрет
Евро-202414:50
Ребров: В Боснии все играют за границей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK