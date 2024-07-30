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Костюк - о матче в почти 40-градусную жару: Посмотрим завтра, смогла ли я выдержать

Марта с юмором ответила на вопрос о том, что ей пришлось соревноваться в сложных погодных условиях.
Вчера, 23:43
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинка Марта Костюк поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал одиночного разряда.

По словам Марты, матч против Марии Саккари дался ей сложно, поскольку, совсем не шла подача, а она привыкла доминировать в таких моментах.

"Сейчас анализирую свой матч и понимаю, что выиграла его без подачи. Не знаю, как у меня так получилось, но это на самом деле так. 

Я очень горжусь собой, потому что начала я этот матч хорошо, но потом что-то пошло не так и я уже не верила, что смогу его выиграть. Конечно, играла до последнего, но было очень сложно каждый раз выходить и проигрывать свою подачу, почти не имея шансов.

Ментально это всегда сложно, особенно когда я всегда доминирую на подаче. Поэтому очень рада, что смогла переломить ход событий и завершить матч в свою пользу»

Также Костюк с юмором рассказала о том, как она выдержала сегодняшнюю жару в Париже. Поединок против греческой соперницы проходил при температуре 36 градусов.

"Как я выдержала на корте? Не знаю, увидим завтра смогла ли выдержать. Сегодня помог адреналин, я готовилась к высокой температуре. 

По ощущениям вчера мне было намного тяжелее, чем сегодня. Сегодня была очень высокая влажность, поэтому температура воздуха казалась выше. 

Радуюсь, что начиная с завтрашнего дня погода станет лучше, будет прохладнее. Надеюсь, что расклад сложится в мою пользу и следующие матчи состоятся вечером", - резюмировала четвертьфиналистка одиночного разряда.

Напомним, в 1/4 Марта встретится с хорваткой Донной Векич, также, украинка должна была играть вместе с Даяной Ястремской в парном разряде, но было принято решение сняться с него, ведь организаторы не пошли навстречу и не позволили перенести игру на завтра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Марта Костюк

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