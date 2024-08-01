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Итальянская боксерша снялась с боя против боксерки, которая провалила тест на гендерство

Анджела Карини стала жертвой несправедливости на Олимпиаде-2024.
Сегодня, 16:46
Иман Хелиф из Алжира (слева) и Анджела Карини / Getty Images
Иман Хелиф из Алжира (слева) и Анджела Карини / Getty Images

В четверг, 1 августа, на Олимпийских играх-2024 состоялся поединок в женском боксе, который завершился скандалом.

В ринге вышли алжирка Имане Хелиф и итальянка Анджела Карини. Через 46 секунд поединок закончился отказом от Карини. Все дело в том, что она соперничала против Хелиф, которая считается биологически мужчиной.

Представительница Италии пропустила несколько ударов и подошла к своему углу, чтобы сняться с бой.

"Я привыкла страдать, но никогда не получала таких ударов, это невозможно продолжать. Я не могу сказать, что это незаконно. Я вышла на ринг, чтобы драться. Но после первой минуты мне уже не хотелось. Я начала чувствовать сильную боль в носу. Я не сдавалась, но удар был слишком болезненным, и я сказала, что с меня хватит. Я ухожу с высоко поднятой головой".

После боя Карини отказалась от рукопожатия и расплакалась.

Отмеим, что в 2023 году алжирка провалила гормональный тест и была дисквалифицирована с чемпионата мира из-за слишком высокого уровня тестостерона.

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