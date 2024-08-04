"Нет такой войны, которую нельзя выиграть": Любимый Харлан поздравил ее с золотом Олимпиады
Луиджи Самеле не прошел мимо достижения Ольги.
Вчера, 3 августа, прошли командные соревнования по женской шабле на Олимпиаде-2024.
Победу одержала женская сборная Украины с Ольгой Харлан в качестве лидера команды.
После триумфального поединка возлюбленный Ольги Луиджи Самеле, который несколько дней назад добыл бронзу в мужских соревнованиях поздравил свою девушку с золотой медалью.
"Как в фильме.
Нет ни одного препятствия, которое нельзя преодолеть. Нет ни одной войны, которую нельзя выиграть.
Просто продолжай мечтать, продолжай стремиться", - написал Самеле в Instagram Stories.
Напомним, ]Харлан также поздравляла Луиджи с завоеванием командной бронзы.
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