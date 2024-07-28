"Мой герой": Харлан мило поздравила своего парня с бронзой Олимпиады

Будем ждать от Ольги повторения или улучшения достижений любимого.

Во французском Париже завершились индивидуальные соревнования по мужской сабле на Олимпийских Играх-2024.

Бронзовую медаль для своей страны сумел получить парень украинской шпажистки Ольги Харлан итальянец Луиджи Самели.

Харлан отреагировала на выдающееся событие для своего возлюбленного, поздравив его в своем Instagram.

"Я не могу произнести ни одного слова, и в то же время я могу многое сказать. Я так горжусь тобой. Ты сделал это. Мой герой", - написала Харлан.

Напомним, индивидуальные соревнования по женской сабле стартуют и завершаются завтра, 29 июля.Ознакомиться с расписанием всех соревнований по фехтованию с участием украинок можно на нашем сайте.

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