Харлан впервые поделилась эмоциями от "золота" Олимпиады-2024: Мы - большая команда

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях победила в командном турнире на Олимпиаде-2024 в Париже. Ольга Харлан вместе с Алиной Комащук, Еленой Кравацкой и Юлией Бакастовой стали олимпийскими чемпионками.

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Лидер сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан впервые прокомментировала успех национальной команды, поблагодарив всю команду:

"Я получила свою шестую олимпийскую медаль, но еще не поняла это. Первая мысль о том, что мы все пережили за последние два с половиной года. Медаль, полученная в эти сложные времена, – для меня самая ценная! Я очень благодарна своей команде – это лучшие девушки!Они поверили в меня и доверили последний бой. Ми - великая команда", - сказала Харлан у комментарии НОК.

Напомним, в финале наша сборная одолела представительниц сборной Южной Кореи. Лидер национальной сборной Ольга Харлан создала невероятный камбэк на последнем этапе встречи.

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