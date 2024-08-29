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Украина завоевала первую медаль Паралимпиады-2024

Антон Коль стал призером в соревнованиях по плаванию на 100 м на спине.
Сегодня, 19:25
Антон Коль / Getty Images
Антон Коль / Getty Images

В четверг, 29 августа, на Паралимпийских играх-2024 в Париже был разыгран комплект наград в мужском плавании на 100 метров на спине среди представителей класса S1.

Серебряным призером в этой дисциплине стал украинец Антон Коль, завоевав тем самым первую для Украины медаль на этих соревнованиях.

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Украинский параатлет уступил на дистанции только поляку Камилю Отовски и опередил итальянца Франческо Беттеллу, который взял бронзу.

Для Коля эта награда Паралимпийских игр стала четвертой - на счету украинца серебро Токио-2020 и бронза Рио-2016 в этой дисциплине, а также бронза Рио-2016 на дистанции 50 м на спине.

Плавание. 100 метров на спине, S1, мужчины:

  1. Камиль Отовски (Польша) - 2:17,85
  2. Антон Коль (Украина) - 2:33,49
  3. Франческо Беттелла (Италия) - 2:33,82

Ранее сообщалось, что восемь украинцев поборются за медали в плавании в первый день Паралимпиады-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада Паралимпийские игры

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