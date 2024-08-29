Восемь украинцев поборются за медали в плавании в первый день Паралимпиады-2024

Украинские параатлеты преодолели квалификации и выступят в финалах своих дисциплин.

В четверг, 29 августа, в первый соревновательный день Паралимпиады-2024 украинцы поборются за медали в финалах в плавании.

Квалификации в своих дисциплинах прошли восемь украинских параатлетов: Антон Коль, Роман Бондаренко, Дмитрий Ванзенко, Анна Гонтар, Игорь Нимченко, Алексей Вирченко, Александр Комаров и Ирина Пойда.

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Расписание выступлений украинцев в финалах:

18:50. Антон Коль, 100 м, спина, класс S1

19:00. Роман Бондаренко, 100м, спина, класс S2

19:36. Дмитрий Ванзенко, 100 м, баттерфляй, класс S14

20:19. Анна Гонтар, 50 м, вольный стиль, класс S6

20:41. Игорь Нимченко, 50 м, вольный стиль, класс S10

21:09. Алексей Вирченко, 100 м, баттерфляй, класс S13

21:38. Александр Комаров, 200м, вольный стиль, класс S5

21:46. Ирина Пойда, 200 м, воьный стиль, класс S5

Ранее сообщалось, что президент Франции стоячими овациями встретил паралимпийскую сборную Украины.

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