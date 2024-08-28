Президент Франции стоячими овациями встретил паралимпийскую сборную Украины

В среду, 28 августа, в Париже (Франция) состоялась церемония открытия Паралимпиады 2024 года.

В соревнованиях будут принимать участие 169 стран, в том числе Украина, чьи спортсмены, естественно, присутствовали во время церемонии открытия.

Примечательно, что украинские паралимпийцы получили особенный прием.

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с остальными персонами VIP-ложи встали со своих мест и стоячими овациями встретили делегацию Украины.

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Напомним, что во время Паралимпиады 2024 года будут разыграны комплекты наград в 22 видах спорта. Церемония закрытия соревнований пройдет 8 сентября.

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