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Президент Франции стоячими овациями встретил паралимпийскую сборную Украины

Украинцы приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады-2024.
Вчера, 23:31
Паралимпийская сборная Украины / Getty Images
Паралимпийская сборная Украины / Getty Images

В среду, 28 августа, в Париже (Франция) состоялась церемония открытия Паралимпиады 2024 года.

В соревнованиях будут принимать участие 169 стран, в том числе Украина, чьи спортсмены, естественно, присутствовали во время церемонии открытия.

Примечательно, что украинские паралимпийцы получили особенный прием.

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с остальными персонами VIP-ложи встали со своих мест и стоячими овациями встретили делегацию Украины.

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Напомним, что во время Паралимпиады 2024 года будут разыграны комплекты наград в 22 видах спорта. Церемония закрытия соревнований пройдет 8 сентября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада

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