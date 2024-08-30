Пойда выиграла еще одно серебро на Паралимпиаде
Украинка стала второй в заплыве вольным стилем на 100 м.
Очередную медаль для сборной Украины на Паралимпиаде в Париже выиграла Ирина Пойда.
Украинская пловчиха стала второй на дистанции 100 м вольным стилем в классе S5.
Ирина уступила только представительнице Великобритании, показав время 1.17.37, и отстав от соперницы на две секунды.
Бронзу выиграла представительница Италии Моника Бонджони, отстав от украинки еще на четыре секунды.
Со всеми медалями украинской сборной на Паралимпиаде-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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