Украинка Ботурчук завоевала "бронзу" на Паралимпийских играх 2024 года в Париже

Украинка стала третьей в забеге на 400 метров.

Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук стала бронзовым призером Паралимпийских игр в беге на 400 метров.

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В финале украинка уступила кубинцу Омаре Дюран, а также представительницу Ирана Агар Сафарзаде Гахдериани. Благодаря "бронзе" на 400 м Ботурчук получила 11-ю медаль в карьере на Паралимпиадах.

Легкая атлетика. Бег на 400 м, женщины, финал (класс Т12)

Омара Дюран Элиас (Куба) - 53.59 сек Агар Сафарзаде Гахдериани (Иран) - 55.39 сек Оксана Ботурчук (Украина) - 55.67 сек

Следует отметить, что Оксана обновила национальный рекорд в легкой атлетике по количеству наград - перед этим его делила с другим легкоатлетом, Виктором Павликом.

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