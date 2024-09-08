iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Паралимпийский рекордсмен будет нести флаг Украины на церемонии закрытия

Александру Комарову досталась важная роль.
Сегодня, 19:00
Александр Комаров / Getty Images
Александр Комаров / Getty Images

Украинский пловец Александр Комаров понесет национальный флаг на церемонии закрытия Паралимпиады.

Напомним, на Играх в Париже украинец завоевал золото и две бронзы, а также установил паралимпийский рекорд в плавании на 100 м вольным стилем.

О своей важной роли Александр узнал случайно от журналистов BBC, который хотели узнать его мнение касательно ситуации.

Церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет в воскресенье, 8 сентября, в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт
Модрич проводит свой 180-й матч за сборную Хорватии Модрич проводит свой 180-й матч за сборную Хорватии
"Несомненно": руководитель Феррари не исключил возможности возвращения Сайнса "Несомненно": руководитель Феррари не исключил возможности возвращения Сайнса
Главред France Football объяснил отсутствие Мусиалы в списке претендентов на Золотой мяч Главред France Football объяснил отсутствие Мусиалы в списке претендентов на Золотой мяч
Помочь журналистам

Видео

Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов
Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Португалия - Шотландия, Хорватия - Польша, Швейцария - Испания и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа22:48
Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт
Европа22:33
Модрич проводит свой 180-й матч за сборную Хорватии
Формула 122:21
"Несомненно": руководитель Феррари не исключил возможности возвращения Сайнса
Европа22:05
Главред France Football объяснил отсутствие Мусиалы в списке претендентов на Золотой мяч
Европа22:02
Милан готов сделать Меньяна одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
Формула 121:36
Росберг: Расселл в опасности, ведь Мерседес все еще хочет заполучить Ферстаппена
Легкая атлетика21:31
Геращенко выиграла бронзовый тур в Брешии
Киберспорт21:25
The International 2024: В верхней сетке определились все пары полуфиналов
Лига наций21:04
Лига наций-2024/25: Дания одолела Сербию, Хорватия примет Польшу, Португалия встретится с Шотландией, а Швейцария - с Испанией
Европа20:55
Лидер Милана рискует пропустить первую половину сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK