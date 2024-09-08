Паралимпийский рекордсмен будет нести флаг Украины на церемонии закрытия

Украинский пловец Александр Комаров понесет национальный флаг на церемонии закрытия Паралимпиады.

Напомним, на Играх в Париже украинец завоевал золото и две бронзы, а также установил паралимпийский рекорд в плавании на 100 м вольным стилем.

О своей важной роли Александр узнал случайно от журналистов BBC, который хотели узнать его мнение касательно ситуации.

Церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет в воскресенье, 8 сентября, в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми медалями, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде-2024.

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