Parimatch: Наш бренд был создан украинцами и развивается благодаря украинцам

Официальная позиция по поводу решения СНБО Украины О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры против компании "Париматч".

Компания Parimatch выступила с официальным заявлением по поводу попадания в санкционный список, введенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Parimatch - бренд который был создан украинцами, который развивается украинцами, в котором работают и которым владеют украинцы.

В марте 2021 года компания получила лицензии на осуществление букмекерской деятельности и онлайн казино. За два года было уплачено более 850 млн грн. налогов, сборов и лицензионных платежей в госбюджет Украины. С начала войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории россии, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора.

Подтверждением этого является официальное заключение и заключение международной юридической компании Mayer Brown. Кроме того, в декабре 2022 года компания выиграла суд по защите деловой репутации против СМИ, которые манипулировали и откровенно фальсифицировали факты с целью разрушения деловой репутации.

Отмечаем, что ООО «Париматч» на постоянной основе помогает стране в борьбе с врагом и поддержкой населения. Постоянная помощь оказывается ВСУ, Силам территориальной обороны, ГУР, Государственной пограничной службе, Силам Специальных операций, государственным и частным благотворительным Фондам. Общая сумма помощи составляет более 500 млн грн.

Однако после начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины, отдельными работниками Службы безопасности Украины создается давление на компанию, а именно:

блокируется работа платежных систем, осуществляется влияние на банковскую систему и ее менеджеров.

создается основание для открытия уголовных дел по тяжким статьям, таким как государственная измена, осуществление коллаборационной деятельности работникам компании и партнерам.

неоднократно в соцсетях и медиа распространялась манипулятивная и недостоверная информация, фальсифицировались данные о компании, ее владельцах, с целью разрушения деловой репутации, и освещения компании в негативном свете.

постоянно предпринимались безосновательные попытки внести компании холдинга в санкционные списки. Десятки компаний холдинга постоянно добавляются в эти списки не имея никакого обоснования без расследований или судебных решений.

Фактически, осуществляется экономический и психологический терроризм в отношении компании и ее работников. Украинскую компанию, которая является налогоплательщиком и работодателем для более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка Украины, путем блокирования любой деятельности.

Хотим сообщить, что в течение всего времени военного вторжения рф в Украину к нам ни разу не поступали запросы от СБУ по разъяснениям остановки франшизы в России. Контакты с сотрудниками СБУ имели только формат угроз, запугивания и вымогательства. Эти действия приводят к невозможности вести бизнес, помогать армии и гражданам Украины.

Отложив свои первоочередные задачи, сотрудники Службы безопасности Украины в течение нескольких месяцев пользуются собственными полномочиями, военным положением в стране и неправомерно давят на лицензированного украинского оператора.

Считаем, что это является спланированной кампанией против ООО "Париматч" и коллектива, бренда Parimatch и против всего украинского бизнеса в целом.

Мы обращаемся к Президенту Украины, который является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, а также просим поручить проверить изложенные факты и осуществить соответствующие действия, по всем неправомерным нарушениям со стороны Службы безопасности Украины.

Мы готовы к публичному обсуждению, готовы ответить на все вопросы медиа и правоохранительных органов, а также готовы защищать свою позицию в суде. Экономическое давление СБУ должно быть искоренено, как и российские захватчики", - говорится в заявлении.