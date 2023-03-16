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Евро-2023 по футзалу: расписание и результаты матчей

Женская сборная Украины поборется за медали чемпионата Европы.
Сегодня, 18:54
Женская сборная Украины по футзалу / uaf.com.ua
Женская сборная Украины по футзалу / uaf.com.ua

В финальный турнир Евро-2023 украинки отобрались как лучшая команда второй квалификационной группы, одержав две победы в трех турах.

Лучший результат "сине-желтых" на Евро - третье место 2022 года. В дебютном розыгрыше соревнований украинки стали четвертыми.

Сборная Венгрии во второй раз сыграет на турнире. На Евро-2022 венгерки попали после того, как УЕФА отстранила от соревнований женскую сборную России.

Расписание матчей Евро-2023 по футзалу

  • Пятница, 17 марта, 17:00. Испания - Португалия, полуфинал
  • Пятница, 17 марта, 20:30. Украина - Венгрия, полуфинал
  • Воскресенье, 19 марта, 18:00. Матч за третье место
  • Воскресенье, 19 марта, 21:00. Финал

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