Россиян и белорусов не допустили на Европейские игры

Европейский олимпийский комитет подтвердил, что спортсменов из россии и беларуси не допустят к участию в Европейских играх, которые пройдут в Польше. Об этом сообщает издание Inside the Games.

"Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве. До начала соревнований осталось менее 40 дней, и ничего не изменится", – говорится в заявлении одного из представителей ЕОК.

Ранее Международный олимпийский комитет постановил разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться на мировую спортивную арену. Они должны выступать как нейтральные лица при условии, что они не поддерживают войну в Украине и не связаны с армией.

Напомним, Евроигры-2023 пройдут в Кракове и других городах Малопольского воеводства Польши. Соревнования стартуют 21 июня и завершатся 2 июля.

Ранее сообщалось, что на россии попытались подставить УАФ, выпустив фейковое видео.