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ХИТ - Любава: обзор матча

Очень обидное поражение украинского коллектива.
Сегодня, 21:08
ХИТ / http://fchit.kiev.ua/
ХИТ / http://fchit.kiev.ua/

В среду, 29 ноября, в рамках 1 тура группового этапа футзальной Лиги чемпионов ХИТ встретился с польской Любавой.

Киевляне повели в счете уже на 7-й минуте поединка, но довольно быстро соперник сравнял счет. Украинский коллектив еще до перерыва вновь вышел вперед.

Во втором тайме ХИТ довел дело до разгромного и казалось, что обеспечил себе победу, но слишком рано расслабился. С 37-й по 38-й минуты матча поляки забили четырежды, а потом команды еще по разу обменялись голами.

Вашему вниманию видео всех голов матча ХИТ - Любава:

ХИТ (Украина) - Любава (Польша) 5:6

Голы: Жук, 7, Абакшин, 17,33, Сырый, 21, Чернявский, 39 - Де Оливейра, 11,38 Рашковский, 37, Каневский, 37,40, Клаудиньо, 38.

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ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов

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