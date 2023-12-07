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VBET Украина предоставила благотворительную помощь для закупки медикаментов

Организатор азартных игр VBET Украина в рамках своей благотворительной инициативы WeCareFund оказал благотворительную помощь двум фондам для закупки медикаментов и реабилитационного оборудования.
Сегодня, 11:56

Благотворительный фонд «Украина в Огне» получил средства в размере 200 тыс. грн для закупки тележек для пациентов, проходящих реабилитацию и лечение в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов, который находится в Киевской области, и в Староконстантиновской многопрофильной больнице (Хмельницкая область) .

Благотворительный фонд «Сплоченные» получил от VBET Украина еще один благотворительный транш в размере 300 тыс. грн для закупки турникетов, бандажей и противоожоговых повязок.

WeCareFund от VBET Украина помогает партнерам в решении гуманитарных проблем населения. На благотворительность было аккумулировано более 19 млн. грн. В своей социальной работе VBET Украина концентрируется на направлениях: поддержка гражданского населения, медицинская реабилитация, восстановление спортивной инфраструктуры.

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