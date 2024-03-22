Інтелект та майстерність: у Львові розпочався VBET Чемпіонат України зі спортивного покеру

Сьогодні стартував перший відбірковий етап VBET Чемпіонату України зі спортивного покеру із загальною гарантією в 7 000 000 ₴. Подію організувала Всеукраїнська федерація спортивного покеру за підтримки титульного спонсора VBET Ukraine.

Протягом 10 днів українські покеристи змагатимуться в дев’яти турнірах. Пʼять фінальних столів топових турнірів будуть доступні в режимі ТБ-трансляції. Гарантія Головної події етапу — 2 000 000 ₴.

У Фіналі Чемпіонату буде формуватися склад збірної України зі спортивного покеру на 2025 рік.

Інтелектуальні види спорту, до яких належить спортивний покер, формують і покращують одну з найцінніших навичок сучасного світу — стратегічне мислення, вміння прораховувати свої дії на кілька кроків вперед. Для успішної гри спортсменам потрібні знання математики, психології й логіки, загальна дисципліна й контроль емоцій, аналітичні здібності та креативність. Тому у VBET Ukraine впевнені, що підтримка та популяризація спортивного покеру — це інвестиція в майбутній інтелектуальний потенціал України.

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