16-летний бегун побил рекорд Усэйна Болта

Никекой Брэмвелл побил рекорд Усэйна Болта на дистанции в 400 метров, пишет Pulse Sport.

Ямайский бегун установил новый мировой рекорд среди юниоров на Играх Карифты, он пробежал 400 метров за 47.26 секунды.

Таким образом 16-летний Бремвелл побил юниорский рекорд Усэйна Болта, который продержался 22 года. В 2002 году восьмикратный олимпийский чемпион пробежал 400 метров за 47.33 секунды.

"Это замечательное ощущение - знать, что я наконец побил рекорд. Я смотрел на него с прошлого лета, так что это отличное ощущение, что я смог приехать сюда и побить его. Я просто отвлекся от остальных мыслей и сосредоточился на рекорде. Вот и все. Вот так просто", - рассказал Брэмвелл журналистам.

Ранее также сообщалось, что Макс Ферстаппен повторил личный рекорд.

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