В Одесі та Києві відкрились рекрутингові центри 28 ОМБр

В Одесі та Києві 1 липня відкрились відкрились рекрутингові центри 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, повідомили представники бригади.

"Центри працювали місяць в тестовому режимі, а 1 липня відкрилися вже повноцінно, з урахуванням питань, які виникали. Також запрацював сайт 28 ОМБр, через який можна більше дізнатись про бригаду, подивитись перелік вакансій, заповнити форму заявки або одразу зв'язатись з представниками бригади, які нададуть детальну інформацію та вичерпні відповіді на запитання. Тепер стало значно простіше знайти та обрати своє місце служби, не турбуватись щодо свого майбутнього фаху та місця у боротьбі з ворогом", - повідомили в 28 ОМБр.

28 ОМБр

В бригаді додали, що її представники будуть супроводжувати людину на всіх етапах мобілізації або підписання контракту.

"Серед переваг, які надають наші рекрутінгові центри, можна назвати наступні: по-перше,це самостійний вибір - рекрутингові центри дозволяють обирати підрозділи та вакансії самостійно. Людина може знайти пропозиції як на сайті бригади, так і в рекрутингових центрах в Одесі та Києві, завітавши до них. По-друге - підготовка та підтримка. Рекрутингові центри надають інформацію про вимоги, підготовку та можливості служби. Вони допомагають людям зробити обізнаний вибір та готують їх до військової служби".

28 ОМБр

"По-третє - ретельне навчання. Наші інструктори мають величезний досвід та знання. Для опанування складних видів озброєння типу ПЗРК Stinger та Ігла, ПТРК Javelin чи АТ-4, іншого різного стрілецького озброєння створений унікальний учбовий клас віртуальної реальності, який моделює будь-які умови з реального життя, що дозволяє впевнено опанувати володіння на рівні, який раніше був недоступним для новачків. По-четверте - сучасні технології та засоби. Нами напрацьований та накопиченій унікальний бойовий досвід системного планування та успішного застосування БПЛА різних типів. Завдяки цьому виявлення і знищення ворожих сил та засобів відбувається далеко від позицій нашої піхоти. Нарешті, по-п'яте - гідна мета. Приєднання до бригади, яка носить почесну назву на честь Лицарів Зимового Походу, дозволяє відчувати себе частиною важливого історичного спадку та додати свій внесок у захист України", - сказав представник бригади.

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