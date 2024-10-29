Національна збірна з футзалу отримала визнання за здобуту бронзу

Сьогодні в Києві вшанували національну збірну з футзалу на честь отриманої бронзи в Чемпіонаті світу-2024 в Узбекистані. Українці дійшли до півфіналу та з розгромним рахунком 7:1 здобули перемогу над французами — вдруге в історії й вперше за останні 28 років.

На зустрічі в Домі Футболу збірну особисто привітали міністр молоді та спорту Матвій Бідний і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Олександр Блохін, СЕO VBET Ukraine, — преміумпартнера асоціації футзалу України — оголосив про додаткові преміальні від компанії всім членам команди.

«Ми із задоволенням підтримуємо збірну в її важливих досягненнях. Ця перемога надихає всю країну й демонструє, що український спорт здатний конкурувати на найвищому рівні навіть у найважчі часи», — зазначили у VBET Ukraine.

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