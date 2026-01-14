Лунин попал в заявку Реала на Кубок Испании без Куртуа

Альваро Арбелоа готовится к дебюту во главе мадридского Реала. Новый наставник испанского гранда определился с заявкой на матч 1/8 финала Копа дель Рей 14 января.

В список вошел второй голкипер "сливочных" Андрей Лунин. Основной вратарь – Тибо Куртуа – поединок против Альбасете гарантированно пропустит. Украинский кипер защищал ворота Реала в предыдущем раунде.

Отдых также получили защитник Каррерас, хавбеки Чуамени и Беллингем, нападающие Родриго и Мбаппе. В лазарете мадридцев остаются защитники Александер-Арнольд, Рюдигер и Менди. Хавбек Диас – на Кубке Африки.

К слову, алленаторе итальянской Ромы Джан Пьеро Гасперини раскрыл состояние форварда сборной Украины Артема Довбика.

