Лунин попал в заявку Реала на Кубок Испании без Куртуа
Альваро Арбелоа готовится к дебюту во главе мадридского Реала. Новый наставник испанского гранда определился с заявкой на матч 1/8 финала Копа дель Рей 14 января.
В список вошел второй голкипер "сливочных" Андрей Лунин. Основной вратарь – Тибо Куртуа – поединок против Альбасете гарантированно пропустит. Украинский кипер защищал ворота Реала в предыдущем раунде.
Отдых также получили защитник Каррерас, хавбеки Чуамени и Беллингем, нападающие Родриго и Мбаппе. В лазарете мадридцев остаются защитники Александер-Арнольд, Рюдигер и Менди. Хавбек Диас – на Кубке Африки.
📋✅ Our squad for the match!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 14, 2026
🆚 @AlbaceteBPSAD pic.twitter.com/yFtD8l8Duq
К слову, алленаторе итальянской Ромы Джан Пьеро Гасперини раскрыл состояние форварда сборной Украины Артема Довбика.
