Теннисист уже отпраздновал победу, но в итоге проиграл в квалификации Australian Open

Веселая и странная история из Австралии.
Сегодня, 13:55       Автор: Василий Войтюк
Себастьян Офнер / Getty Images
Себастьян Офнер / Getty Images

В рамках квалификации к Открытому чемпионату Австралии в очном противостоянии сошлись американец Нишеш Басаваредди (ATP №239) и Австриец Себастьян Офнер (ATP №131).

Парни выдали интересный и интригующий матч. Первый сет выиграл австриец, второй - американец (оба со счетом 6:2). В решающей партии теннисисты уверенно играли на своей подаче и дошли до тай-брейка.

Здесь и случился курьезный момент. Офнер сделал счет на тай-брейке 7:1 и начал праздновать победу, тогда его остановил рефери, уточнив, что играют партию до 10.

После этого Офнер проиграл следующие 8 из 9 розыгрышей. Басаваредди не реализовал первый матч-поинт, затем дважды матч-поинт имел уже автриец, но также не преуспел. И лишь при счете 12:11 американец все же дожал опонента и одержал победу.

