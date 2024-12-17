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Стартовал чемпионат мира по дартсу: что нужно знать?

ISPORT рассказывает о главном турнире сезона в дартсе.
Сегодня, 11:00
Трофей чемпионата мира по дартсу / Getty Images
Трофей чемпионата мира по дартсу / Getty Images

По традиции в середине декабря начинается чемпионат мира по дартсу. В Лондоне с 15 декабря по 3 января 96 игроков будут определять чемпиона. Уже в семнадцатый раз турнир состоится на арене Alexandra Palace.

Уже шестой год подряд неизменным остается призовой фонд турнира, составляющий £2'500'000. Каждый участник уже обеспечил себе чек на £7'500, а победители первого раунда удвоят эту сумму. 25'000 рейтинговых очков и столько же фунтов получит игрок, проигравший в третьем раунде, а неудачник четвертого станет богаче на £35'000. Спортсмены, которые остановятся на стадиях четвертьфинала и полуфинала, получат 50'000 и 100'000 фунтов соответственно. Отрадным призом для проигравшего в финале игрока станет £200'000, а победитель, кроме титула, получит £500'000.

Отдельно есть бонус в £60'000 для того, кто сможет сделать Nine-dart finish, то есть выиграть лег за 9 бросков, что является минимально возможным количеством использованных проводов.

Главным фаворитом чемпионата мира считается 17-летний Люк Литтлер, проигравший в финале прошлого чемпионата Люку Хамфрису. Молодой представитель Англии уже имеет в своем наследии десять титулов, три из которых рейтинговые, а букмекеры принимают ставки на победу Литтлера с коэффициентом 2.

Вторым претендентом является действующий чемпион мира и первый номер мирового рейтинга Люк Хамфрис. Среди недавних достижений Хамфриса – победа на 2024 Players Championship Finals, который был последним рейтинговым турниром перед чемпионатом мира. Интересно, что в финале этого турнира Хамфрис победил именно Литтлера со счетом 11:7. Букмекеры предлагая всем, кто поставит на Хамфриса, умножить сумму ставки на коэффициент 2,75.

Шансы на победу других соискателей букмекеры рассматривают значительно ниже. Следующими идут Гарри Андерсон с коэффициентом 9 и Майкл ван Гарвен с возможностью умножить свою ставку в одиннадцать раз. Шансы остальных спортсменов букмекеры оценивают в коэффициенты 25 и выше.

На нашем сайте доступно описание правил игры в дартс и словарь терминов, используемых в игре.

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