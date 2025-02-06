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PUMA презентує нову лінійку технологічного тренувального екіпірування CLOUDSPUN в Україні

В Україні CLOUDSPUN презентують видатні спортсмени.
Сегодня, 17:04
Фото надане рекламодавцем
Фото надане рекламодавцем

PUMA презентує інноваційну лінійку тренувального екіпірування CLOUDSPUN, розроблену для забезпечення максимального комфорту та ефективності під час тренувань будь-якої інтенсивності. Завдяки використанню унікальної тканини, яка відзначається надзвичайною еластичністю та відмінними вологовідводними властивостями, нова колекція ідеально підходить для спортсменів, які шукають поєднання високих технологій і комфорту.

Інноваційний матеріал CLOUDSPUN має здатність тягнутися у всі сторони, що забезпечує ідеальну свободу рухів, а також ефективно відводить вологу, підтримуючи сухість навіть під час найінтенсивніших тренувань. Це робить екіпірування ідеальним вибором для тих, хто прагне до високих результатів та максимального комфорту під час фізичних навантажень.

В Україні CLOUDSPUN презентують видатні спортсмени. Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу зі стрибків в висоту Ярослава Магучіх, яка оцінивши переваги нового екіпірування, зазначила: "CLOUDSPUN - це не просто одяг, це частина моєї підготовки до великих досягнень. Він підтримує мою енергію та дозволяє повністю зосередитися на тренуваннях".

Також в промо-кампанії взяв участь один із найкращих українських легкоатлетів Артур Фельфнер, який є чемпіоном Європи серед юніорів, рекордсменом України з метання списа та учасником багатьох міжнародних змагань. "З новим екіпіруванням CLOUDSPUN я відчуваю себе вільно та комфортно, навіть під час найскладніших тренувальних сесій. Це важливий елемент мого успіху на шляху до нових рекордів", - поділився своїми враженнями Артур.

Колекція CLOUDSPUN вже доступна для купівлі в Україні, в фірмових магазинах, магазинах партнерів та офіційному інтернет-магазині (посилання), і PUMA запрошує кожного випробувати інноваційні технології та досягати нових висот у своїх тренуваннях разом з CLOUDSPUN.

Про PUMA:

PUMA — один із світових лідерів у виробництві спортивного одягу, взуття та аксесуарів. Заснована в 1948 році, компанія постійно прагне до інновацій та якості, надаючи спортсменам по всьому світу найкраще екіпірування для досягнення їхніх цілей.

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