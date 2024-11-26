Магучих поддержала Усика танцем

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих опубликовала новый пост в социальной сети.

23-летняя спортсменка на своей странице в Instagram добавила видео, на котором она подготовила танец для Александра Усика.

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"Я поддерживаю Александра Усика и его команду. Вперд, чемпион!", - подписала пост Ярослава.

Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.

Ранее Усик признался, почему не пытался нокаутировать Фьюри.

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