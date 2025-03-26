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Бывший украинский гроссмейстер получил длительную дисквалификацию за мошенничество

Экс-украинец Кирилл Шевченко был обвинен в использовании телефона во время соревнований.
Вчера, 22:50       Автор: Игорь Мищук
Кирилл Шевченко / Getty Images
Кирилл Шевченко / Getty Images

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) продлила срок дисквалификации бывшего украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко, который ныне представляет Румынию.

В октябре 2024 года шахматист был отстранен от командного чемпионата Испании после обвинений в мошенничестве за использование телефона в туалете во время соревнований.

Комиссия по честной игре FIDE рекомендовала дисквалифицировать Шевченко на три года, один из которых условно, а также лишить его звания гроссмейстера.

Как сообщает официальный сайт FIDE, сам шахматист признал, что спрятал телефон в туалете и использовал его во время турнира, но отрицал, что это повлияло на результаты. Он сотрудничал со следствием, поэтому решение о лишении титула гроссмейстера принято не было.

Поскольку Шевченко уже находился под временной дисквалификацией, срок его отстранения будет отсчитываться от 19 октября 2024 года и продлится до 18 октября 2026 года.

Шевченко с 2023 года представляет Румынию, а в 2021 году становился победителем командного чемпионата Европы-2021 в составе Украины.

Ранее сообщалось, что Анна Музычук выиграла Гран-при в Никосии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: fide Кирилл Шевченко

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