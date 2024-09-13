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ФИДЕ вернула росию в состав организации

Пока неизвестно, допустят ли росиян к международным турнирам.
Вчера, 21:50
аркадий дворкович / Getty Images
аркадий дворкович / Getty Images

ФИДЕ решила вернуть росии членство в организации.

Напомним, ранее федерация фшр была дисквалифицирована на два года, а президенту ФИДЕ росиянину дворковичу сделали выговор.

Это стало результатом жалобы против фшр, которую обвинили в том, что она проводит свои турниры на оккупированных территориях Украины.

Однако теперь ФИДЕ отменила выговор дворковичу, а фшр вернула в свой состав, обязав выплатить 45 тысяч долларов штрафа.

На текущий момент неизвестно, смогут ли росияне принимать участие в междунраодных тунирах со своей тряпкой, однако дворкович уже заявил, что восстановит команды рф.

Ранее также сборная Эстонии отказалась играть с белорусами.

 

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