ФИДЕ вернула росию в состав организации
Пока неизвестно, допустят ли росиян к международным турнирам.
ФИДЕ решила вернуть росии членство в организации.
Напомним, ранее федерация фшр была дисквалифицирована на два года, а президенту ФИДЕ росиянину дворковичу сделали выговор.
Это стало результатом жалобы против фшр, которую обвинили в том, что она проводит свои турниры на оккупированных территориях Украины.
Однако теперь ФИДЕ отменила выговор дворковичу, а фшр вернула в свой состав, обязав выплатить 45 тысяч долларов штрафа.
На текущий момент неизвестно, смогут ли росияне принимать участие в междунраодных тунирах со своей тряпкой, однако дворкович уже заявил, что восстановит команды рф.
Ранее также сборная Эстонии отказалась играть с белорусами.
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