ФИДЕ вернула росию в состав организации

Пока неизвестно, допустят ли росиян к международным турнирам.

ФИДЕ решила вернуть росии членство в организации.

Напомним, ранее федерация фшр была дисквалифицирована на два года, а президенту ФИДЕ росиянину дворковичу сделали выговор.

Это стало результатом жалобы против фшр, которую обвинили в том, что она проводит свои турниры на оккупированных территориях Украины.

Однако теперь ФИДЕ отменила выговор дворковичу, а фшр вернула в свой состав, обязав выплатить 45 тысяч долларов штрафа.

На текущий момент неизвестно, смогут ли росияне принимать участие в междунраодных тунирах со своей тряпкой, однако дворкович уже заявил, что восстановит команды рф.

Ранее также сборная Эстонии отказалась играть с белорусами.

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