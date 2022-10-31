IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей

ISPORT представляет онлайн-трансляции всех матчей мэйджора в Рио-де-Жанейро.

С 31 октября по 13 ноября в бразильском городе Рио-де-Жанейро будет проходить главный турнир полугодия в Counter Strike: Global Offensive.

Транслировать для украинского зрителя Major будет студия Maincast. Поединки будут стартовать каждый день в 16:00, начало следующих матчей может изменяться в зависимости от ситуации.

Расписание матчей на 31 октября:

16:00 (bo1), MOUZ - outsiders

16:00 (bo1), 9z - GamerLegion

17:15 (bo1), Bad News Eagles - 00NATION

17:15 (bo1), OG - Grayhound

18:30 (bo1), BIG - FURIA

18:30 (bo1), Evil Geniuses - IHC

19:45 (bo1), Vitality - Imperial

19:45 (bo1), Cloud9 - fnatic

Плейер №1

Плейер №2

На ISOPRT доступен календарь матчей и все результаты Rio Major 2022.