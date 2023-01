Зимний Major по Dota 2 пройдет в Перу, где на митингах погибли 17 человек

Турнирные операторы 4D Esports и Epulze объявили место проведения первого в 2023 году Major по Dota 2.

Согласно с постом Epulze в Twitter, первый турнир нового года пройдет в столице Перу - в городе Лима на Arena 1, которая может вместить до 15 тысяч болельщиков.

Very excited to partner up with amazing people over at @Esports4d to host the Lima Major 🇵🇪 The very first @DOTA2 Major ever in LATAM! Get ready!!

tickets available on Friday. More info coming soon #Dota #Dota2 #Major #DPC #Esports #Esport #Game #Gaming #Lima #event pic.twitter.com/eVTWIYUuYq