Зимний Major по Dota 2 пройдет в Перу, где на митингах погибли 17 человек
Турнирные операторы 4D Esports и Epulze объявили место проведения первого в 2023 году Major по Dota 2.
Согласно с постом Epulze в Twitter, первый турнир нового года пройдет в столице Перу - в городе Лима на Arena 1, которая может вместить до 15 тысяч болельщиков.
Very excited to partner up with amazing people over at @Esports4d to host the Lima Major 🇵🇪 The very first @DOTA2 Major ever in LATAM! Get ready!!— EPULZE (@EPULZEgaming) January 10, 2023
tickets available on Friday. More info coming soon #Dota #Dota2 #Major #DPC #Esports #Esport #Game #Gaming #Lima #event pic.twitter.com/eVTWIYUuYq
Групповой этап соревнования пройдет с 22 по 26 февраля, а финальная стадия - с 28 февраля по 5 марта. В турнире примут участие 18 команд, которые разыграют между собой призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 1,9 тысяч очков DPC.
Сообщается, что первая партия билетов была раскуплена за девять минут.
Примечательно, что в Перу сейчас не самая стабильная ситуация. По информации Reuters, в городе Пуно на юго-востоке страны во время митингов погибли 17 человек.
В начале декабря 2022 года президент Перу Педро Кастильо распустил парламент и ввел режим чрезвычайного положения. Это произошло из-за того, что парламентарии в третий раз решили рассмотреть возможность его отстранения от власти из-за коррупции.