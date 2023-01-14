Зимний Major по Dota 2 пройдет в Перу, где на митингах погибли 17 человек

Организаторы пока что не планируют переносить турнир, несмотря на сложную ситуацию в стране.

Турнирные операторы 4D Esports и Epulze объявили место проведения первого в 2023 году Major по Dota 2.

Согласно с постом Epulze в Twitter, первый турнир нового года пройдет в столице Перу - в городе Лима на Arena 1, которая может вместить до 15 тысяч болельщиков.

Групповой этап соревнования пройдет с 22 по 26 февраля, а финальная стадия - с 28 февраля по 5 марта. В турнире примут участие 18 команд, которые разыграют между собой призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 1,9 тысяч очков DPC.

Сообщается, что первая партия билетов была раскуплена за девять минут.

Примечательно, что в Перу сейчас не самая стабильная ситуация. По информации Reuters, в городе Пуно на юго-востоке страны во время митингов погибли 17 человек.

В начале декабря 2022 года президент Перу Педро Кастильо распустил парламент и ввел режим чрезвычайного положения. Это произошло из-за того, что парламентарии в третий раз решили рассмотреть возможность его отстранения от власти из-за коррупции.