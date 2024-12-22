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Красюк: Хочу, чтобы Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом

Промоутер украинца высказался о своих желаниях.
Сегодня, 12:31
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался о своих желаниях относительно клиента после боя с Тайсоном Фьюри.

По словам Красюка, от него самого мало что зависит, но он лично хотел бы, чтобы Усик стал трехкратным абсолютным чемпионом.

"Не имеет значения, что хочу я - имеет значение, что хочет мир бокса. Если фанаты хотят увидеть реванш Усика и Дюбуа - прекрасно. 

Честно говоря, я хочу увидеть Усика трехкратным абсолютным чемпионом", - сказал Красюк.

Напомним, Усик победил Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк

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