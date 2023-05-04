iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Monte в преддверии старта на мажоре выиграли очередной турнир

Украинский коллектив активно готовится к главному чемпионату 2023 года.
Сегодня, 19:55
Monte / Instagram
Monte / Instagram

В четверг, 4 мая, в рамках финала CCT West Europe Series #1 по CS:GO команда Monte встречалась с Apeks.

Украинский коллектив принял участие в очередном турнире, добыв в нем победу. Monte в решающем матче без проблем одолели европейцев со счетом 2:0.

Таким образом, подопечные Сергея "lmbt" Бежанова помимо трофея также выиграли 22 тысячи долларов.

Напомним, уже с понедельника, 8 мая, стартует главный турнир 2023 года и последний в CS:GO мажор, который пройдет в Париже, Франция. Помимо Monte в нем примет участие другая украинская команда Natus Vincere.

На ISPORT также доступны расписание и результаты Blast Paris Major 2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive Monte

Статьи по теме

Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi и Monte сохранили свои позиции Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi и Monte сохранили свои позиции
Украинская команда по CS:GO жестко отрегагировала на утренние обстрелы Умани Украинская команда по CS:GO жестко отрегагировала на утренние обстрелы Умани
Vitality - чемпион IEM Rio 2023 Vitality - чемпион IEM Rio 2023
IEM Rio 2023: Vitality сыграют с Heroic IEM Rio 2023: Vitality сыграют с Heroic
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа23:19
Реал Сосьедад объявил о продлении контракта с одним из лидеров в стиле Hogwarts Legacy
Европа22:56
Цыганков получил оценку выше среднего за матч с Мальоркой
Европа22:50
Легенда Арсенала вступился за Месси из-за травли со стороны фанатов ПСЖ
Украина22:26
Ворскла - Динамо: видео голов и обзор матча 04.05.2023
Европа22:25
Жирона с Цыганковым обыграла Мальорку
Европа21:56
Защитник клуба Берлускони может сесть в тюрьму на пять лет
Европа21:53
Да придет спаситель: Астон Вилла готова выкупить Торреса у Барселоны
Европа21:29
Более 100 млн евро и солидная зарплата: Стали известны детали перехода Беллингема в Реал
Теннис21:18
Даяна Ястремская прошла в следующий этап в испанском Реусе
Европа21:03
Владельцы Ман Сити приобрели клуб в Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK