Monte в преддверии старта на мажоре выиграли очередной турнир

Украинский коллектив активно готовится к главному чемпионату 2023 года.

В четверг, 4 мая, в рамках финала CCT West Europe Series #1 по CS:GO команда Monte встречалась с Apeks.

Украинский коллектив принял участие в очередном турнире, добыв в нем победу. Monte в решающем матче без проблем одолели европейцев со счетом 2:0.

Таким образом, подопечные Сергея "lmbt" Бежанова помимо трофея также выиграли 22 тысячи долларов.

Напомним, уже с понедельника, 8 мая, стартует главный турнир 2023 года и последний в CS:GO мажор, который пройдет в Париже, Франция. Помимо Monte в нем примет участие другая украинская команда Natus Vincere.

На ISPORT также доступны расписание и результаты Blast Paris Major 2023.