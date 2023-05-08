Monte добыли первую победу в рамках BLAST Paris Major 2023

Украинский коллектив без проблем обыграл бразильцев из Fluxo.

В понедельник, 8 мая, в рамках второго раунда BLAST Paris Major 2023 команда Monte встречалась с Fluxo.

После неудачного старта на турнире украинскому коллективу необходимо было побеждать. Для этого обе стороны выбрали карту Overpass.

Благодаря первой успешной половине игроки Monte получили сильный перевес в счет, после чего без проблем закрыли оппонента 16:8.

Напомним, для выхода во вторую стадию турнира командам нужно выиграть три встречи на Challenger Stage. Сегодня также состоится второй тур, а пары и время игр будут определены позднее.

Напомним, на ISPORT.ua доступно расписание и результаты BLAST Paris Major 2023.