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Monte навязали борьбу Vitality, но все же проиграли

Команда Woro2k провела поединок против одного из фаворитов.
Сегодня, 17:34
Monte / HLTV
Monte / HLTV

В рамках второго игрового дня стадии легенд на BLAST.tv Paris Major 2023 украинский коллектив Monte встретился с хозяевами турнира из Vitality.

Победитель этого матча в награду получал путевку в плей-офф турнира.

Вибор карт:

  • Anubis (Monte)
  • Nuke (Vitality)
  • Vertigo 

Несмотря на очень хороший старт на собственном выборе, Monte все же дали слабину и проиграли много раундов более опытному коллективу. Таким образом, самая лучшая карта украинской команды осталась за соперником.

Вторая карта наоборот началась с превосходства франко-датского коллектива. Под конец раунда Monte организовали небольшой камбек, но этого не хватило, чтобы перевести матч на третью карту - в итоге Vitality завоевали победу.

3-й раунд, команды с результатом 2 победы - 0 поражений
Vitality - Monte 2:0 (Anubis 16:10, Nuke 16:13)

Таким образом Monte "падают" в сетку 2-1 и уже завтра будут иметь еще один шанс добыть путевку в плей-офф. Все результаты матчей Paris Major 2023 доступны на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive Vitality Monte Blast Paris Major 2023

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