G2 - победители IEM Cologne 2023

В воскресенье, 6 августа, состоялся гранд-финал турнира по CS:GO - IEM Cologne 2023, в котором встретились ENCE и G2.

Матч проходил в формате BO5, где для победы необходимо было одолеть оппонента на трех картах. Данная игра стала последней в истории данного турнира в рамках Counter Strike: Global Offensive.

Что касается противостояния ENCE и G2, первые две карты занесли в свой актив подопечные Яна Мюллера, после чего у команды начались проблемы.

Далее команда из Финляндии попыталась сделать камбэк, взяв Anubis, однако на Ancient одной лишь морали не хватило для победы на турнире.

Niko и компания уверенно закрыли оппонентов с общим счетом 3:1, став триумфаторами IEM Cologne 2023.

WE OWN THE CATHEDRAL



🏆 YOUR IEM COLOGNE 2023 CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/kVSzXesGAh — G2 CS (@G2CSGO) August 6, 2023

Таким образом, команд G2 портит кубка забрала 400 тысяч евро призовых, а ENCE - 180 тысяч.

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