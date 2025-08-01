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NaVi вышли в полуфинал IEM Cologne 2025

В четвертьфинале украинская организация одержала победу над The MongolZ.
Сегодня, 19:40       Автор: Игорь Мищук
NaVi обыграли The MongolZ / HLTV
NaVi обыграли The MongolZ / HLTV

Natus Vincere успешно преодолели четвертьфинальную стадию плей-офф на IEM Cologne 2025 по CS2.

В борьбе за полуфинал украинская киберспортивная организация взяла верх над The MongolZ.

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"Рожденные побеждать" выиграли поединок со счетом 2:0. Сначала NaVi на своем пике Inferno одолели соперника 22:18, а после выиграли 13:6 на Ancient.

IEM Cologne 2025
Четвертьфинал

The MongolZ - NAVI 0:2 (18:22, 6:13)

Источник: HLTV.org

За путевку в финал IEM Cologne 2025 NaVi 2 августа поборются с Team Spirit.

Еще один финалист турнира определится в противостоянии Team Vitality - MOUZ/FURIA.

Напомним, что IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Германии, а коллективы разыгрывают призовой фонд в размере миллиона долларов.

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