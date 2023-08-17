Monte уступили российской команде экс-капитана NaVi
Украинский коллектив ничего не сумел противопоставить соперникам.
В четверг, 17 августа, в рамках турнира по CS:GO CCT Central Europe Series 7 команда Monte встречалась с 1WIN.
Игра проходила в формате BO3. По итогам данного противостояния, победу одержали россияне со счетом 2:0.
Украинский коллектив был крайне близок к тому, чтобы выиграть обе карте в противостоянии, однако 1WIN смогли удержать нужную разницу в два раунда.
Таким образом, Monte покинули турнир за шаг до финала.
Отметим, за российскую команду выступает экс-капитан NaVi Кирилл Boombl4 Михайлов.
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