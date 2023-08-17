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Monte уступили российской команде экс-капитана NaVi

Украинский коллектив ничего не сумел противопоставить соперникам.
Сегодня, 19:52
Sdy / HLTV
Sdy / HLTV

В четверг, 17 августа, в рамках турнира по CS:GO CCT Central Europe Series 7 команда Monte встречалась с 1WIN.

Игра проходила в формате BO3. По итогам данного противостояния, победу одержали россияне со счетом 2:0.

Украинский коллектив был крайне близок к тому, чтобы выиграть обе карте в противостоянии, однако 1WIN смогли удержать нужную разницу в два раунда.

Таким образом, Monte покинули турнир за шаг до финала.

Отметим, за российскую команду выступает экс-капитан NaVi Кирилл Boombl4 Михайлов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Counter-Strike- Global Offensive Monte

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