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Monte одолели fnatic и прошли в следующий раунд плей-офф ESL Pro League Season 18

Украинская команда не без проблем завоевала победу и путевку во второй раунд.
Вчера, 20:25
Monte / HLTV.org
Monte / HLTV.org

Во вторник, 26 сентября, состоялся матч первого раунда плей-офф ESL Pro League Season 18 - украинцы из Monte встретились с европейским коллективом fnatic.

Команды обменялись победами на собственных пиках карт. Стоит отметить, что на пике соперника (Overpass) украинская команда дала хороший бой, чего не произошло в обратном случае на первой карте.

Перейдя в тай-брейк, команды готовились к серьезной борьбе за путевку в следующий раунд. Однако как таковой борьбы не получилось - Monte довольно легко справились с fnatic и завоевали победу.

fnatic - Monte 1:2 (9:16, 16:12, 6:16)

Таким образом fnatic завершили свой путь по турниру, а Monte прошли в следующий раунд, где встретятся с Complexity в среду, 27 сентября.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей на ESL Pro League Season 18.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: fnatic esl pro league Monte

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