Monte уступили руснявой virtus.pro в полуфинале турнира Thunderpick

В рамках полуфинала онлайн турнира Thunderpick украинский коллектив Monte встретился с россиянами Virtus.pro.

Довольно неожиданно украинцы практически без проблем выиграли на карте Overpass, которую выбирали именно соперники.

Но в ответ на своем любимом Anubis команда из Монастырища показала ужасную игру за атаку и уступила 8:13.

Решающим стал Mirage. Начали подопечные Сергея lmbt Бежанова за атаку неплохо, но после пяти подряд выигранных раундов немного сдали и первую половину сыграли 6:6.

Далее команды "подарили" друг другу несколько раундов, после игра перешла в допы, где решалась судьба путевки в следующий этап турнира.

К сожалению, Monte не смогли собраться в решающих раундах, тем самым вновь уступив Virtus.pro. Итоговый счет - 19:16.

В финале турнира Virtus.pro будет ждать уже легендарная пятерка Faze, для которой этот матч может стать вообще последним в этом составе.

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