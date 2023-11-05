iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Monte уступили руснявой virtus.pro в полуфинале турнира Thunderpick

Украинский коллектив не сумел дожать оппонентов.
Сегодня, 00:27
Monte / HLTV
Monte / HLTV

В рамках полуфинала онлайн турнира Thunderpick украинский коллектив Monte встретился с россиянами Virtus.pro.

Довольно неожиданно украинцы практически без проблем выиграли на карте Overpass, которую выбирали именно соперники.

Но в ответ на своем любимом Anubis команда из Монастырища показала ужасную игру за атаку и уступила 8:13.

Решающим стал Mirage. Начали подопечные Сергея lmbt Бежанова за атаку неплохо, но после пяти подряд выигранных раундов немного сдали и первую половину сыграли 6:6. 

Далее команды "подарили" друг другу несколько раундов, после игра перешла в допы, где решалась судьба путевки в следующий этап турнира.

К сожалению, Monte не смогли собраться в решающих раундах, тем самым вновь уступив Virtus.pro. Итоговый счет - 19:16.

В финале турнира Virtus.pro будет ждать уже легендарная пятерка Faze, для которой этот матч может стать вообще последним в этом составе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Monte

Статьи по теме

Monte добыли уверенную победу над россиянами из Team Spirit Monte добыли уверенную победу над россиянами из Team Spirit
Monte потерпели поражение в финале Roobet Cup Monte потерпели поражение в финале Roobet Cup
Monte - Virtus.pro: онлайн-трансляция финала Roobet Cup Monte - Virtus.pro: онлайн-трансляция финала Roobet Cup
Monte обыграли россиян из Aurora, выйдя в финала Roobet Cup Monte обыграли россиян из Aurora, выйдя в финала Roobet Cup
Помочь журналистам

Видео

Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического
Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Другие страны00:50
Три гола, две красных карточки и уйма неспортивного поведения: Флуминенсе стал обладателем Кубка Либертадорес
Киберспорт00:27
Monte уступили руснявой virtus.pro в полуфинале турнира Thunderpick
Вчера, 23:58
Европа23:58
Барселона с огромным трудом заработала очки в Сан-Себастьяне
Европа23:47
Милан неожиданно уступил аутсайдеру Серии А
Европа22:57
Тухель: Журналистам предстоит сделать разворот на 180 градусов
Европа22:55
Артета - о судействе в матче с Ньюкаслом: Это позор
Формула 122:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию спринта, Ферстаппен - сам спринт
Европа22:33
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
Европа22:27
Гол и ассист Роналду помогли Ан-Насру добыть очередную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Европа22:22
Сидорчук отличился дебютным голом за Вестерло
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK