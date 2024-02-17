Зинченко пополнил свою команду бывшим игроком NaVi

Киберспортивный клуб Passion UA подписал для своего состава с Counter Strike 2 нового капитана - Родиона "fear" Смыка.

Было принято решение посадить на скамью запасных бывшего гейм-лидера Кирилла "marat2k" Самсонюка. Как сообщил тренер команды Михаил "kane" Благин, команда хотела добавить опыт в свой состав.

Напомним, что "fear" очень долгое время был капитаном легендарного состава NaVi Junior, в котором в то время выступали также m0NESY, headtr1ck, npl и другие игроки.

Passion UA – команда, основанная украинским футболистом Александром Зинченко из лондонского Арсенала. Сегодня он не принял участие в матче, где его партнеры познущалась над соперником

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