iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Зинченко пополнил свою команду бывшим игроком NaVi

Passion UA подписали нового капитана
Сегодня, 19:16
Passion UA
Passion UA

Киберспортивный клуб Passion UA подписал для своего состава с Counter Strike 2 нового капитана - Родиона "fear" Смыка.

Было принято решение посадить на скамью запасных бывшего гейм-лидера Кирилла "marat2k" Самсонюка. Как сообщил тренер команды Михаил "kane" Благин, команда хотела добавить опыт в свой состав.

Напомним, что "fear" очень долгое время был капитаном легендарного состава NaVi Junior, в котором в то время выступали также m0NESY, headtr1ck, npl и другие игроки.

Passion UA – команда, основанная украинским футболистом Александром Зинченко из лондонского Арсенала. Сегодня он не принял участие в матче, где его партнеры познущалась над соперником

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter strike

Статьи по теме

Футбол подождет: Де Хеа подписал себе новую команду из Польши Футбол подождет: Де Хеа подписал себе новую команду из Польши
Артета высказался о чемпионских амбициях Арсенала Артета высказался о чемпионских амбициях Арсенала
Чемпионат мира по водным видам спорта: Бухов "внес" Украину в ТОП-15 медального зачета Чемпионат мира по водным видам спорта: Бухов "внес" Украину в ТОП-15 медального зачета
В Милане определились с суммой, за которую готов продать Леау В Милане определились с суммой, за которую готов продать Леау
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель 2:2: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира проходят мужская и женская эстафеты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа20:36
Артета высказался о чемпионских амбициях Арсенала
Олимпийские виды20:27
Чемпионат мира по водным видам спорта: Бухов "внес" Украину в ТОП-15 медального зачета
Европа20:20
В Милане определились с суммой, за которую готов продать Леау
Европа20:06
Центрбек сборной Франции - о Мбаппе: Думаю, все знают, куда он перейдет
Европа19:54
Анчелотти хочет удержать в Реале одного из основных защитников
Европа19:42
Забарный - один из худших игроков Борнмута в матче с Ньюкаслом
Биатлон19:30
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира проходят мужская и женская эстафеты
Биатлон19:20
Биатлон: Швеция выиграла мужскую эстафету, Украина стала 13-й
Киберспорт19:16
Зинченко пополнил свою команду бывшим игроком NaVi
Европа19:08
Борнмут с Забарным не удержал победу над Ньюкаслом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK