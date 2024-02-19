Monte обыграли росиян в финале RES Masters и прошли на Blast

Украинская команда вынуждена была играть два матча подряд.

В рамках турнира RES Eastern European Masters Spring, в котором принимали участие восемь команд, разыгрывался слот на турнир BLAST Premier Spring Showdown 2024.

Monte с заболевшим лидером SDY легко прошли групповой этап накануне, а уже сегодня провели полуфинал и финал.

Оба матча прошли всю дистанцию в три карты. В полуфинале были обыграны чехи из Sinners, а уже в финале украинцам противостояли представители террористического государства Aurora.

Интересно, что в обоих матчах Monte выиграли свой пик - Mirage, но проиграли выбор оппонентов - Nuke. Третья решающая карта отличалась, но и Anubis против чехов, и Ancient против Aurora наши ребята выиграли и заняли первое место.

Напомним, что уже завтра Monte стартует в отборе на мейджор, который пройдет в Копенгагене.

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