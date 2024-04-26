Valve заменила одну легендарную карту на другую в соревновательном режиме CS 2

В ночь на 26 апреля Valve выпустила большой патч для Counter Strike 2, где среди прочих изменений игроков ждало и обновление соревновательного маппула.

Во-первых, небольшим изменениям подверглись ряд карт, среди которых Baggage, Inferno, Overpass, Nuke, Vertigo, Mirage и Office.

Но что важнее, Overpass покинула место в листе соревновательных карт, куда она была добавлена еще в 2014 году. Ее место заняла не менее легендарная карта, хорошо знакомая простым геймерам - Dust 2.

Также Valve исправили огромное количество багов, добавило много различных фишек, среди которых, вероятно, стоит отметить возможность брать оружие в левую руку и прицельную сетку для гранат.

Напомним, что с расписанием и результатами ESL Pro League Season 19 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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