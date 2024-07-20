Natus Vincere эпично обыграли FaZe и вышли в полуфинал Esports World Cup

Сегодня, 01:00

Сегодня, 01:00

"Рожденные побеждать" в шаге от финала турнира.

В пятницу, 19 июля, украинский киберспортивный коллектив Natus Vincere провел поединок против FaZe.

На первой карте Mirage, которая была выбором "рожденных" побеждать, одержали победу - 13:10.

Вторым пиком был Nuke - от датской команды. Победитель определился в овертайме, NaVi переиграли соперника - 16:12.

Таким образом, украинская команда вышла в полуфинал, где сыграет против MOUZ. Поединок пройдет 21 июля.

Natus Vincere - FaZe 2:0 (13:10, 16:12)

Отметим, что призовой фонд турнира, который проходит в Саудовской Аравии, составляет 1 миллион долларов.

На ISPORT доступно расписание и результаты Esports World Cup.

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