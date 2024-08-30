Monte приостановили участие в турнирах по Dota 2

В пятницу, 30 августа, киберспортивная организация Monte объявила, что распускает состав по Dota 2.

Напомним, состав по Dota 2 просуществовал с января 2023 года. За єто время они лишь дважды выиграли второй дивизион European Pro League.

Однако в квалификациях к крупным турнирам украинскому коллективу зачастую не хватало совсем не много, о чем говорят 3-4 места.

"К сожалению, наша первая попытка в создании состава Dota 2 не была достаточно успешной для продолжения поддержки направления в начале нового сезона. Мы сделаем работу над ошибками и вернёмся в эту дисциплину немножко позже. Спасибо фанатам за поддержку!" - сказал менеджер состава Сергей AnahRoniX Быковский.

Также ранее NaVi вернулись на первое место в рейтинге команд по CS за 2024 год.

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