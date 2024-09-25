GGBET підтримує Team Vitality та NAVI на BLAST Premier: Fall Final 2024

Розпочалась подія, яка є знаковою для фанатів кіберспорту. BLAST Premier: Fall Final 2024 збирає найкращі команди з Counter-Strike 2 на фінальний етап турніру, і GGBET запрошує шанувальників долучитися до перегляду цього захопливого змагання. З 25 по 29 вересня на глядачів очікує напружена боротьба між найсильнішими ростерами світу.

BLAST Premier: Fall Final 2024 пройде в Копенгагені, де 8 команд змагаються за призовий фонд у розмірі 425 тисяч доларів, а переможці отримають запрошення на World Final — кульмінаційний турнір серії BLAST Premier.

Міжнародний бренд GG.BET виступає не тільки ексклюзивним партнером турніру, але й підтримує дві легендарні команди, що пробилися до фіналу — Team Vitality та NAVI. Вони продовжують боротися між собою за першість у світовому рейтингу команд.

"Наша мета в GGBET — зробити кіберспорт доступним та близьким кожному фанату, незалежно від їхнього місцезнаходження. BLAST Premier: Fall Final 2024 — це подія, яка об’єднує кіберспортивну спільноту, зокрема в Україні. Разом із Team Vitality та NAVI ми даруємо незабутні враження вболівальникам", — відзначив Сергій Міщенко, СЕО GGBET.

Слідкуйте за матчами на каналі офіційного транслятора турніру Maincast разом із GGBET і підтримуйте своїх улюблених гравців під час фінальної стадії турніру BLAST Premier: Fall Final 2024!

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